Математика 3 класс: решить неравенства с помощью соответствующих уравнений: Х-389gt;278 ; Х:8lt;96 ; 469+Хlt;793 , 6хgt;258
Математика
Математика 3 класс: решить неравенства с помощью соответствующих уравнений: Х-389gt;278 ; Х:8lt;96 ; 469+Хlt;793 , 6хgt;258
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-389>278 x>278+389 x>667 Х:8<96 x<96*8 x<768 469+Х<793 x<793-469 x<324 6х>258 x>258 ÷6 x>43
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