Сколько всего единиц каждого разряда содержит число 269354?Сколько всего десятков с??держит число 40037

Математика
Сколько всего единиц каждого разряда содержит число 269354?Сколько всего десятков с??держит число 40037
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
269 тысяч.3 сотни.5 десятков.4 еденицы 4003 содержит десятков
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