Известно что скорость распространения цунами достигает 500 км час и волна вырывается на сушу на 10 км найдите время за которое цунами может пройти это Арсений
Физика
Известно что скорость распространения цунами достигает 500 км час и волна вырывается на сушу на 10 км найдите время за которое цунами может пройти это Арсений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=s/t t=s/v в системе СИ: t=s/v t=10000м/139м/c=71,94c
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