Известно что скорость распространения цунами достигает 500 км час и волна вырывается на сушу на 10 км найдите время за которое цунами может пройти это Арсений

Физика

Известно что скорость распространения цунами достигает 500 км час и волна вырывается на сушу на 10 км найдите время за которое цунами может пройти это Арсений

Автор: Гость