Известно что скорость распространения цунами достигает 500 км час и волна вырывается на сушу на 10 км найдите время за которое цунами может пройти это Арсений

Физика
Известно что скорость распространения цунами достигает 500 км час и волна вырывается на сушу на 10 км найдите время за которое цунами может пройти это Арсений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=s/t  t=s/v в системе СИ: t=s/v  t=10000м/139м/c=71,94c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
(2^5+2^6+2^7)/(2^-5+2^-6+2^-7) помогите ответ в учебнике: 2^12
Ответить
Физика
При насыпке сахарного песка в пластиковую бутылку его кристаллики "прилипают" к с??енкам бутылки.Как и почему это происходит?
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста все номера подробно
Ответить
Математика
Для квартиры площадью 120 кв.м заказан натяжной потолок белого цвета. Цена в рублях за 1 кВ.м(в зависимости от площади помещения) Свыше 60 кВ.м=600...
Ответить
Окружающий мир
В какой природной зоне находится населённый Уфы
Ответить