(2^5+2^6+2^7)/(2^-5+2^-6+2^-7) помогите ответ в учебнике: 2^12
Алгебра
(2^5+2^6+2^7)/(2^-5+2^-6+2^-7) помогите ответ в учебнике: 2^12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= ( 2^5(1+2+2^2) / (1/2^5 + 1/2^6 1/2^7) =2^5 *7 /(2^2+2+1)/2^7)= = 2^5 *7/ (7/2^7)=2^5*2^7=2^12
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