При насыпке сахарного песка в пластиковую бутылку его кристаллики "прилипают" к с??енкам бутылки.Как и почему это происходит?

Физика
При насыпке сахарного песка в пластиковую бутылку его кристаллики "прилипают" к с??енкам бутылки.Как и почему это происходит?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Статическое электричество. Пластик бутылки - хороший изолятор.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста все номера подробно
Ответить
Математика
Для квартиры площадью 120 кв.м заказан натяжной потолок белого цвета. Цена в рублях за 1 кВ.м(в зависимости от площади помещения) Свыше 60 кВ.м=600...
Ответить
Окружающий мир
В какой природной зоне находится населённый Уфы
Ответить
История
Какие полезные ископаемые добывались на территории египта?чему это спобсобствов??ло?
Ответить
География
Для какой страны характерен миграционный прирост населения: Испании Алжира Греции Великобритании
Ответить