При насыпке сахарного песка в пластиковую бутылку его кристаллики "прилипают" к с??енкам бутылки.Как и почему это происходит?

Физика

При насыпке сахарного песка в пластиковую бутылку его кристаллики "прилипают" к с??енкам бутылки.Как и почему это происходит?

Автор: Гость