При насыпке сахарного песка в пластиковую бутылку его кристаллики "прилипают" к с??енкам бутылки.Как и почему это происходит?
Физика
При насыпке сахарного песка в пластиковую бутылку его кристаллики "прилипают" к с??енкам бутылки.Как и почему это происходит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Статическое электричество. Пластик бутылки - хороший изолятор.
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