К 192,54 г 15-% раствора сульфата железа (II) FeSO4 прилили избыток гидроксида лития. Выпал зеленый осадок, который собрали и прокалили. Найдите массу вещества, полученного в результате прокаливания.
Химия
К 192,54 г 15-% раствора сульфата железа (II) FeSO4 прилили избыток гидроксида лития. Выпал зеленый осадок, который собрали и прокалили. Найдите массу вещества, полученного в результате прокаливания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28.88g x FeSO4+2LiOH=Fe(OH)2↓+Li2SO4 152g 107g x=28.88·107/152=20.33g 20.33g x² Fe(OH)2=FeO+H2O 107g 72g x=20.33·72/107=13.68g
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Английский язык
Математика
Окружающий мир