К 192,54 г 15-% раствора сульфата железа (II) FeSO4 прилили избыток гидроксида лития. Выпал зеленый осадок, который собрали и прокалили. Найдите массу вещества, полученного в результате прокаливания.

Химия

К 192,54 г 15-% раствора сульфата железа (II) FeSO4 прилили избыток гидроксида лития. Выпал зеленый осадок, который собрали и прокалили. Найдите массу вещества, полученного в результате прокаливания.

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