К 192,54 г 15-% раствора сульфата железа (II) FeSO4 прилили избыток гидроксида лития. Выпал зеленый осадок, который собрали и прокалили. Найдите массу вещества, полученного в результате прокаливания.

Химия
К 192,54 г 15-% раствора сульфата железа (II) FeSO4 прилили избыток гидроксида лития. Выпал зеленый осадок, который собрали и прокалили. Найдите массу вещества, полученного в результате прокаливания.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28.88g                 x FeSO4+2LiOH=Fe(OH)2↓+Li2SO4 152g                      107g x=28.88·107/152=20.33g 20.33g      x² Fe(OH)2=FeO+H2O 107g         72g x=20.33·72/107=13.68g
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