K÷68=836+398 данное уравнение преобразовать так, чтобы корни изменились
Математика
K÷68=836+398 данное уравнение преобразовать так, чтобы корни изменились
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K:68 = 836+398 K:68 = 1234 K = 1234*68 K = 83912
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
По течению баржа прошла 60 км за 5 часов по течению реки найдите собственную если скорость течения 1 км в час
Русский язык
Помогите написать эссе на тему,, Самым невежественным оказывается тот, кто считае??, что знает все''
География