K÷68=836+398 данное уравнение преобразовать так, чтобы корни изменились

Математика
K÷68=836+398 данное уравнение преобразовать так, чтобы корни изменились
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K:68 = 836+398 K:68 = 1234 K = 1234*68 K = 83912
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