Помогите написать сочинение на тему мой друг + много прилагательныx

Қазақ тiлi
Помогите написать сочинение на тему мой друг + много прилагательныx
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моего друга зовут ... он хороший друг приветливый , дружелюбный. мы дружим с садика там мы уже были хорошими друзьями. и сейчас в школе отлично дадим он хороший друг который не бросит в беде!!
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