К числу справа приписали 36, и оно увеличилось в 103 раза. Какое это число? если можн?? с полным решением
Математика
К числу справа приписали 36, и оно увеличилось в 103 раза. Какое это число? если можн?? с полным решением
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Гость:
Методом подбора найдём, что: Ответ: число - 12.
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