Прочитайте приведенные ниже рекламные тексты. Употребление каких прилагательных показалось вам необычным? Укажите разряд этих прилагательных в языке и в данных текстах. Какие признаки помогают определить разряд прилагательных ...
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Прочитайте приведенные ниже рекламные тексты. Употребление каких прилагательных показалось вам необычным? Укажите разряд этих прилагательных в языке и в данных текстах. Какие признаки помогают определить разряд прилагательных в этих текстах? 1) Кефир " Данон" - очень полезный, очень вкусный... и очень фруктовый! 2) Руль круглый-круглый, а колёса резиновые-резиновые (реклама автомобиля) 3) Самая туристическая компания в мире! 4) Стальные-престальные двери ( реклама мателлических дверей) 5) Новая "Рама" с молоком! Благодаря молоку её вкус стал ещё более нежным и сливочным! (реклама маргарина)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) степень качественная. Очень фруктовый - необычно, так как для качества можно написать просто фруктовый. А если там много фруктов, то можно написать "много кусочков фруктов" 2) степень качественная. Круглый-круглый - необычно. Нужно писать одним словом. От двух круглее не станет. Резиновые-резиновые - точно также, одним словом. 3) Самая туристическая. Степень качественная. Писать без "самая". Туристичней быть не может. 4) степень относительная. Стальные-престальные. Писать нужно "стальные". Если хотят указать необычную твердость, то можно написать "из особо прочных сплавов стали". 5) более нежным и сливочным. степень качественная. более сливочным быть не может. Можно написать "имеет больший процент сливок".
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