Прочитайте приведенные ниже рекламные тексты. Употребление каких прилагательных показалось вам необычным? Укажите разряд этих прилагательных в языке и в данных текстах. Какие признаки помогают определить разряд прилагательных ...

Гость: Гость:

1) степень качественная. Очень фруктовый - необычно, так как для качества можно написать просто фруктовый. А если там много фруктов, то можно написать "много кусочков фруктов" 2) степень качественная. Круглый-круглый - необычно. Нужно писать одним словом. От двух круглее не станет. Резиновые-резиновые - точно также, одним словом. 3) Самая туристическая. Степень качественная. Писать без "самая". Туристичней быть не может. 4) степень относительная. Стальные-престальные. Писать нужно "стальные". Если хотят указать необычную твердость, то можно написать "из особо прочных сплавов стали". 5) более нежным и сливочным. степень качественная. более сливочным быть не может. Можно написать "имеет больший процент сливок".