Для чего на топографических картах нанесены географическая и километровая сетки?
География
Для чего на топографических картах нанесены географическая и километровая сетки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужны просто так кароч нету инфы
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