Для чего на топографических картах нанесены географическая и километровая сетки?

География
Для чего на топографических картах нанесены географическая и километровая сетки?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужны просто так кароч нету инфы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
СРОЧНО! Как вы думаете, почему сказочные темы и сюжеты постоянно привлекают внима??ие художников и композиторов из разных стран?
Ответить
География
Объясните разницу между магнитным и истинным азимутом.
Ответить
Информатика
ГДЕ ОШИБКА???? Sub qwer() Dim a(1 To 10), b(1 To 10) As Integer n = 10 For i = 1 To n a(i) = Worksheets("Ëèñò1").Cells(1, i + 1).Value ...
Ответить
Другие предметы
Какие методы самоконтроля вы знаете?
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста срочно! #9
Ответить