Объясните разницу между магнитным и истинным азимутом.

Гость: Гость:

Разница очень проста.Азимут -это просто угол,с направлением на север одной стороны,а вторая сторона угла-направлена на определённый предмет.Измеряется в градусах от 0 до 360. Так вот,если за исходное направление принят географической меридиан,то это истинный азимут,а если за направление принят магнитный меридиан,то есть проекции линий магнитного поля Земли -то такой азимут называют магнитным.