Объясните разницу между магнитным и истинным азимутом.
География
Объясните разницу между магнитным и истинным азимутом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разница очень проста.Азимут -это просто угол,с направлением на север одной стороны,а вторая сторона угла-направлена на определённый предмет.Измеряется в градусах от 0 до 360. Так вот,если за исходное направление принят географической меридиан,то это истинный азимут,а если за направление принят магнитный меридиан,то есть проекции линий магнитного поля Земли -то такой азимут называют магнитным.
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