1,скількома способами можна сформувати поїзд з 8 вагонів 2 В скринці лежать 12 біли?? і 8 червоних одинакових на дотик кульок . Вийнято навмання одну кульку. Яка ймовірність того що вона не біла?
Алгебра
1,скількома способами можна сформувати поїзд з 8 вагонів 2 В скринці лежать 12 біли?? і 8 червоних одинакових на дотик кульок . Вийнято навмання одну кульку. Яка ймовірність того що вона не біла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друге це буде 12 до 8 така ймоірність
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