1,скількома способами можна сформувати поїзд з 8 вагонів 2 В скринці лежать 12 біли?? і 8 червоних одинакових на дотик кульок . Вийнято навмання одну кульку. Яка ймовірність того що вона не біла?

Алгебра

1,скількома способами можна сформувати поїзд з 8 вагонів 2 В скринці лежать 12 біли?? і 8 червоних одинакових на дотик кульок . Вийнято навмання одну кульку. Яка ймовірність того що вона не біла?

Автор: Гость