К доклеточной форме организации живой материи относятся 1)эукариоты 2)протобио??ты 3)вирусы 4)бактерии
Биология
К доклеточной форме организации живой материи относятся 1)эукариоты 2)протобио??ты 3)вирусы 4)бактерии
Ответ(ы):
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Правильный ответ:3)вирусы
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