Срочно Пожалуйста! Работаем со статистическими данными. В мире насчитывается око??о 70 тысяча заповедников. Изучите диаграмму "Доля площади заповедников от площади суши Земля" и ответьте на вопросы. А. Достаточно ли заповедни...
Обществознание
Срочно Пожалуйста! Работаем со статистическими данными. В мире насчитывается око??о 70 тысяча заповедников. Изучите диаграмму "Доля площади заповедников от площади суши Земля" и ответьте на вопросы. А. Достаточно ли заповедников на планете и достаточную ли площадь они занимают? Б. Какие цели у создание заповедников? В. Соберите материал об одном из заповедников.
Ответ(ы):
Гость:
А. Да?( по моему мнению) Б. Сохранить живой мир от нашей разрушительной деятельности. В. Посмотри сама, легко найдешь!
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