Срочно Пожалуйста! Работаем со статистическими данными. В мире насчитывается око??о 70 тысяча заповедников. Изучите диаграмму "Доля площади заповедников от площади суши Земля" и ответьте на вопросы. А. Достаточно ли заповедни...

Обществознание

Срочно Пожалуйста! Работаем со статистическими данными. В мире насчитывается око??о 70 тысяча заповедников. Изучите диаграмму "Доля площади заповедников от площади суши Земля" и ответьте на вопросы. А. Достаточно ли заповедников на планете и достаточную ли площадь они занимают? Б. Какие цели у создание заповедников? В. Соберите материал об одном из заповедников.

Автор: Гость