Абазначыць прыстауки, падкрэслить першую литару кораня.у словах ЗБУДАВАЦЬ, СПИЛЕ??АГА, ЗРУБЛЕНАГА,СПЛЯТАЛИ, ЗРАБИЛИ.
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Абазначыць прыстауки, падкрэслить першую литару кораня.у словах ЗБУДАВАЦЬ, СПИЛЕ??АГА, ЗРУБЛЕНАГА,СПЛЯТАЛИ, ЗРАБИЛИ.
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