Сходство и различие белой поганки и шампиньона

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Различия: 1)У поганки шляпка оливкового цвета, а у шампиньона сначала белая,а затем розоватая; 2)У поганки ножка в основании клубневидно-вздутая, а у шампиньона ножка без вздутий, с кольцом; Сходство: и у поганки и у шампиньона пластинка не приросшая к ножке,т. е. свободная. Бледная поганка (Amanita phalloid.es) Синоним — мухомор зеленый. Из семейства аманитовых (Amanitaceae). Шляпка диаметром 4—10 см, зеленая с оттенками, в центре более темная, шелковистая, сначала колокольчатая, затем плоско-выпуклая. Гименофор пластинчатый, белый, пластинки частые, широкие свободные. Ножка высотой 5—10 см, толщиной 1—2 см, белая, ровная, утолщающаяся к основанию, окружена вольвой, с белым широким кольцом. Мякоть белая, тонкая. Вкус сладковатый, запах слабо выраженный. Встречается часто, в светлых лесах, под дубом, буком. Плодоносит с июня по октябрь. Бледная поганка имеет некоторое сходство с шампиньонами, зелеными сыроежками и поплавками. В отличие от шампиньонов у поганки белые пластинки, цвет которых с возрастом не меняется (у шампиньонов они становятся бледно-розовыми или темными) , и клубневидные утолщения у основания ножки. Поплавки узнают по отсутствию кольца и полосато-рубчатому краю шляпки. У сыроежки нет клубневидного вздутия, вольвы и кольца. Бледная поганка — смертельно ядовитый гриб! Большинство отравлений заканчивается смертельным исходом. Токсины, которые она содержит, не разрушаются при кипячении, сушке и других видах обработки.