К элементам профессиональной части образования не относится: а) начальное профе??сиональное б) школьное в) среднее профессионально г) высшее д) послевузовское
Обществознание
К элементам профессиональной части образования не относится: а) начальное профе??сиональное б) школьное в) среднее профессионально г) высшее д) послевузовское
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школьное образование скорее всего
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