К элементам профессиональной части образования не относится: а) начальное профе??сиональное б) школьное в) среднее профессионально г) высшее д) послевузовское

Обществознание

К элементам профессиональной части образования не относится: а) начальное профе??сиональное б) школьное в) среднее профессионально г) высшее д) послевузовское

Автор: Гость