К элементам профессиональной части образования не относится: а) начальное профе??сиональное б) школьное в) среднее профессионально г) высшее д) послевузовское

Обществознание
К элементам профессиональной части образования не относится: а) начальное профе??сиональное б) школьное в) среднее профессионально г) высшее д) послевузовское
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школьное образование скорее всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Фонетический разбор слова
Ответить
Математика
Сколькими способами могут встать в ряд 4ребят? 5ребят? Не знаю как записать можно .
Ответить
Геометрия
Два участка земли огорожены заборами одинаковой длины. Первый участок имеет форм?? прямоугольника со сторонами 340 м и 430 м, а второй участок имее...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста Where ____ you live? Where ____ he live? ____ you live in Astana?Yes,i ____ ____ he live in Astana?No,he ____
Ответить
Биология
В чём смысл жизни? Отдаю все баллы.
Ответить