К какой части речи относиться слово "грустно" в приведенных примерах
Русский язык
К какой части речи относиться слово "грустно" в приведенных примерах
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