Найдите периметр равнобедренного треугольника длина боковой стороны которого равна 12√5 см а длина основания на √20 см меньше чем длина боковой стороны помогите пожжжж сегодня

Математика

Найдите периметр равнобедренного треугольника длина боковой стороны которого равна 12√5 см а длина основания на √20 см меньше чем длина боковой стороны помогите пожжжж сегодня

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