Помогите решить, хотя бы штук 5
Геометрия
Помогите решить, хотя бы штук 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот ответ основан на определениях и теоремах четырехугольника и ромба. теорема гласит что сумма всех углов в четырехугольнике равна 360° если проверить наш ответ, то 130°+130°+50°+50°=360°
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