За 3 минуты тело приобрело скорость 54 км/ч найдите путь?

Физика
За 3 минуты тело приобрело скорость 54 км/ч найдите путь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54*3=162 км/ч........
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