Как формируются карстовые формы рельефа

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Карстовые формы рельефа - формы рельефа, образованные деятельностью подземных вод на участках суши, поверхность которых сложена растворимыми горными породами: известняками, гипсом, каменной солью и др. В карстовых формах рельефа преобладают замкнутые отрицательные формы рельефа: - поверхностные: карры, воронки, котловины; - подземные: колодцы, пещеры.