В каком году Софья была отстранена от власти?
История
В каком году Софья была отстранена от власти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Софья Алексеевна была отсранена в 1689 годах
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