Гость: Гость:

Т.к. у него только серебряные, то понятно, что сначала он будет их менять на золотые и медные, а потом уже менять золотые.За серебряные он получает золотые +медную, поскольку золотых у него не осталось, он их должен поменять (на серебряные и медные), менять можно 3 золотых, значит число полученных золотых должно делиться на 3 , и поскольку он их получает по 4, то и на 4 (это может быть 12,24,36,48,60 и т.д.)не забываем, что , каждый раз получая 4 золотых, он ещё получает 1 медную. Исходя из этого методом подбора получаем: если он сначала получит 60 золотых (60:4=15), то ему ещё дадут 15 медных.Далее он 60 золотых меняет на (60:3=20, 20*4=80 серебряных и 20 медных)Всего получает 35 медных.При этом на 1 действие (обмен серебряных на золотые и медные) он потратил 15*6=90 (серебряных), но во втором действии (обмен золотых на серебряные и медные) ему вернётся 4*20=80 монет (серебряных)таким образом количество серебряных уменьшилось на 10.