Составьте сложносочинённые предложения с соединительным отношением, и с противи??ельным отношением.

Русский язык
Составьте сложносочинённые предложения с соединительным отношением, и с противи??ельным отношением.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я позвонил, и мой брат приехал за мной.  Молоко очень полезное, но я его не люблю.  Меня заберет папа, либо я пойду пешком
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