Помогите!!! Рассказ о жизни учеников в древнеМ Египте Плиииз

История
Помогите!!! Рассказ о жизни учеников в древнеМ Египте Плиииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше же не было школ. И о каких учеников?
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