Помогите!!! Рассказ о жизни учеников в древнеМ Египте Плиииз
История
Помогите!!! Рассказ о жизни учеников в древнеМ Египте Плиииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше же не было школ. И о каких учеников?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите пожалуйста, ребят, рассчитайте объем аммиака, полученного при взаимодей??твии гидроксида калия с сульфатом аммония массой 13,2г
Математика
Русский язык
Физика
На тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила, составляющая пятую час??ь его веса в воздухе. Чему равна плотность тела?