На тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила, составляющая пятую час??ь его веса в воздухе. Чему равна плотность тела?

Физика

На тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила, составляющая пятую час??ь его веса в воздухе. Чему равна плотность тела?

Автор: Гость