На тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила, составляющая пятую час??ь его веса в воздухе. Чему равна плотность тела?

Физика
На тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила, составляющая пятую час??ь его веса в воздухе. Чему равна плотность тела?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так вроде:  Fa=m*g/7 pж*V*g=p*V*g/7 p=7*pж=7000 кг/м^3
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