Помогите пожалуйста, ребят, рассчитайте объем аммиака, полученного при взаимодей??твии гидроксида калия с сульфатом аммония массой 13,2г

Химия

Помогите пожалуйста, ребят, рассчитайте объем аммиака, полученного при взаимодей??твии гидроксида калия с сульфатом аммония массой 13,2г

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