Помогите пожалуйста, ребят, рассчитайте объем аммиака, полученного при взаимодей??твии гидроксида калия с сульфатом аммония массой 13,2г

Химия
Помогите пожалуйста, ребят, рассчитайте объем аммиака, полученного при взаимодей??твии гидроксида калия с сульфатом аммония массой 13,2г
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                    13,2г                        Хг 2KOH + (NH₄)SO₄ = K₂SO₄ + 2NH₃↑ + 2H₂O M((NH₄)SO₄) = 132 г/моль Vm(NH₃) = 22,4 * 2 = 44,8 л/моль 13,2 / 132 = Х / 44,8     Х = (13,2 * 44,8) / 132 = 4,48 л
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