Сообщение о ландыша сроооооооооооооооооооооооооооооооооооооочнооо
Окружающий мир
Сообщение о ландыша сроооооооооооооооооооооооооооооооооооооочнооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лвндыш-белый цветок,цветы распологаются внизу по стеблю,очееь похожи на колокольчики,звцветают летом,ядовитые
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