Выделите целую и часть дроби 123/15 404/45 459/45 459/54 363/22 125/19 856/41
Математика
Выделите целую и часть дроби 123/15 404/45 459/45 459/54 363/22 125/19 856/41
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
123/15 = 8 целых 3/15 = 8 целых 1/5 404/45 = 8 целых 44/45 459/45 = 10 целых 9/45 = 10 целых 1/5 459/54 = 8 целых 27/54 = 8 целых 1/2 363/22 = 16 целых 11/22 = 16 целых 1/2 125/19 = 6 целых 11/19 856/41 = 20 целых 36/41
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