Здравствуйте помогите пожалуйста с заданием ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕМЕСТИТЕЛЬНОЕ И СОЧЕТАТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВА УМНОЖЕНИЯ ,ЗАПИШИ КАЖДОЕ выражение в виде произведения двух чисил разными спосабами 7*10*4= * и так повторяется три раза разными ...

Математика
Здравствуйте помогите пожалуйста с заданием ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕМЕСТИТЕЛЬНОЕ И СОЧЕТАТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВА УМНОЖЕНИЯ ,ЗАПИШИ КАЖДОЕ выражение в виде произведения двух чисил разными спосабами 7*10*4= * и так повторяется три раза разными спосабами 7*2*10= * и так повторяется три раза разными спосабами
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*7*10. 7*4*10. 10*7*4. 7*10*2. 2*7*10. 10*2*7
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