Здравствуйте помогите пожалуйста с заданием ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕМЕСТИТЕЛЬНОЕ И СОЧЕТАТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВА УМНОЖЕНИЯ ,ЗАПИШИ КАЖДОЕ выражение в виде произведения двух чисил разными спосабами 7*10*4= * и так повторяется три раза разными ...

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Здравствуйте помогите пожалуйста с заданием ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕМЕСТИТЕЛЬНОЕ И СОЧЕТАТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВА УМНОЖЕНИЯ ,ЗАПИШИ КАЖДОЕ выражение в виде произведения двух чисил разными спосабами 7*10*4= * и так повторяется три раза разными спосабами 7*2*10= * и так повторяется три раза разными спосабами

Автор: Гость