Найдите значение выражения в двоичной системе счисления 11100-111=?

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Найдите значение выражения в двоичной системе счисления 11100-111=?
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11100-111=10989 ответ:10989
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