Лыжник подъезжая к уклону имел скорость 5м/с.Определите длинну спуска,если движен??е по нему происходило с ускорением 0,5м/с^2 в течение 4с
Физика
Лыжник подъезжая к уклону имел скорость 5м/с.Определите длинну спуска,если движен??е по нему происходило с ускорением 0,5м/с^2 в течение 4с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=4 м/c v=v0+at; a=0,5 м/c^2 v0 =v-at; .v0=4-0,5*4=2 м/c t=4 c s=v0t+at; s=4*4+0,5*16/2=12 м/c. ____________ s-?
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