Лыжник подъезжая к уклону имел скорость 5м/с.Определите длинну спуска,если движен??е по нему происходило с ускорением 0,5м/с^2 в течение 4с

Физика
Лыжник подъезжая к уклону имел скорость 5м/с.Определите длинну спуска,если движен??е по нему происходило с ускорением 0,5м/с^2 в течение 4с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=4 м/c                     v=v0+at; a=0,5 м/c^2               v0 =v-at;     .v0=4-0,5*4=2 м/c t=4 c                       s=v0t+at;    s=4*4+0,5*16/2=12 м/c. ____________ s-?
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