Лыжник подъезжая к уклону имел скорость 5м/с.Определите длинну спуска,если движен??е по нему происходило с ускорением 0,5м/с^2 в течение 4с

Физика

Лыжник подъезжая к уклону имел скорость 5м/с.Определите длинну спуска,если движен??е по нему происходило с ускорением 0,5м/с^2 в течение 4с

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