Разбор слова РАСКРЫВАЙ
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Разбор слова РАСКРЫВАЙ
Ответ(ы) на вопрос:
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Состав слова «раскрывай»: приставка [рас] + корень [кры] + суффикс [ва] + суффикс [й] Основа(ы) слова: раскрывай Способ образования слова: префиксально-суффиксальный
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