Помогите срочно сделать все номера пожалуйста!!!!

Гость: Гость:

Тут так много задания, что, если честно, легче объяснить. Тебе это понять придётся в любом случае, потому что это основы. Строение гаммы: два тона,полутон, три тона, полутон. См. 1 фото. Черные клавиши - это диезы и бемоли - понижение или повышение на полтона. Диез повышает на полтона, бемоль - понижает. К примеру (см.фото 2), эта черная клавиша для ноты ДО будет диезом(повышением), а для РЕ - бемолем(понижением). На тех нотах, где рядом нет черной клавиши в построениях тоже записывается диез или бемоль, просто играется клавиша рядом. Надеюсь, что эта часть понятна. Секунда - интервал, который строится между ДВУМЯ СОСЕДНИМИ ступенями. В малой секунде полтона, в большой - тон. Это как математика. Тебе нужно между нотами высчитать будет там полтона или тон. Нельзя, чтобы в одном интервале одновременно был и бемоль, и диез. Приведу пример с заданием номер 6. ми - фа - между ними полтона, можешь посмотреть на клавиатуре, где я тебе отметила, а тебе нужно сделать из этого б2. А что может увеличить? Диез. Ты подставляешь ко второй ноте диез и проверяешь ещё раз на пианино. Если ты поставишь диез на первую ноту, то ты сделаешь интервал ещё меньше(если будешь проверять всё по пианино, то будет намного проще). Вот ещё пример. Фа - соль b - полтона - м2, а тебе нужно из этого сделать б2. Ко второй ноте ты уже не можешь ничего подставить, значит, нужно что-то делать с первой. Диез не поставишь, потому что в одном интервале не может стоять и диез, и бемоль, как я уже писала выше. Поэтому остаётся только бемоль. ЛУЧШЕ СЕЙЧАС ПОСТАРАЙСЯ ЭТО ПОНЯТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО САМОЕ ПРОСТО ИЗ ТОГО, ЧТО ТЕБЕ ПРЕДСТОИТ СТРОИТЬ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. МОЖЕШЬ СВЕРЯТЬ В КОММЕНТАРИЯХ СВОИ ОТВЕТЫ С МОИМИ, ТОЛЬКО САМА СДЕЛАЙ.