Прошу вас помогите это решить срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! умоляю !! 3)как изменится частное,если делимое увеличить в 8 раз,а делитель в 4 раза? 2)как изменится частное если делитель увеличить в 5 раз а делимое оставить без оста...

Математика
Прошу вас помогите это решить срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! умоляю !! 3)как изменится частное,если делимое увеличить в 8 раз,а делитель в 4 раза? 2)как изменится частное если делитель увеличить в 5 раз а делимое оставить без остатка? ребят прошу зделайте верный ответ и быстрее дам свое последние баллы 15 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Если делимое увеличить в 8 раз, а делитель в 4 раза, то частное увеличится в 8:4=2 раза. 2) Если делитель увеличить в 5 раз, то частное уменьшится в 5 раз (1:5=1/5)
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