Определить падеж прилагательных над глухою степью в неизвестный путь бесконечно?? цепью облака плывут
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Определить падеж прилагательных над глухою степью в неизвестный путь бесконечно?? цепью облака плывут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над глухою степью творительный
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