К какому прилагательному нельзя присоединить приставку НЕ-? И почему? 1. Внимател??ный 2. Милый 3. Стеклянный 4. Грустный
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К какому прилагательному нельзя присоединить приставку НЕ-? И почему? 1. Внимател??ный 2. Милый 3. Стеклянный 4. Грустный
Ответ(ы):
Гость:
3. Стеклянный - потому что это относительное прилагательное
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