К какому прилагательному нельзя присоединить приставку НЕ-? И почему? 1. Внимател??ный 2. Милый 3. Стеклянный 4. Грустный

Русский язык

К какому прилагательному нельзя присоединить приставку НЕ-? И почему? 1. Внимател??ный 2. Милый 3. Стеклянный 4. Грустный

Автор: Гость