К какому типу питания относятся лишайники ?

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Питание лишайника осуществляется обоими симбионтами. Гифы гриба поглощают воду и растворённые в ней минеральные вещества, а водоросль (или цианобактерия) , в которой имеется хлорофилл, образует органические вещества (благодаря фотосинтезу) .