К половому способу размножения относят: 1) партеногенез у пчел 2) регенерацию у губок 3) спорообразование у мхов 4) почкование у дрожжей В отличие от мейоза в процессе митоза происходит: 1) 2 удвоения хромосом и 1 деление к...

Биология

К половому способу размножения относят: 1) партеногенез у пчел 2) регенерацию у губок 3) спорообразование у мхов 4) почкование у дрожжей В отличие от мейоза в процессе митоза происходит: 1) 2 удвоения хромосом и 1 деление клетки 2) 1 удвоение хромосом и 2 деления клетки 3) 1 удвоение хромосом и 1 деление клетки 4) 2 удвоения хромосом и 2 деления клетки Число хромосом при половом размножении в каждом поколении удваивалось бы, если бы в ходе эволюции не сформировался процесс: 1) митоза 2) мейоза 3) опыления 4) оплодотворения Половые клетки дрозофилы содержат 4 хромосомы , а соматические : 1) 2; 2) 10; 3) 8; 4) 12; При моногибридном скрещивании Г.Мендель использовал гомозиготные растения гороха с желтыми и зелеными семенами, генотипы которых: 1) АА х аа 2) Аа х аа 3) аа х аа 4) аа х Аа При скрещивании двух черных кроликов с генотипом Аа в поколении F1 будет наблюдаться : 1) 50% черных, 50% белых кроликов 2) 100% черных кроликов 3) 75 % черных, 25% белых кроликов 4) 75% белых, 25% черных кроликов

Автор: Гость