К склонениям к падежам ночь,лень

Русский язык
К склонениям к падежам ночь,лень
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночь-именительный падеж,3 склонение,лень-именительный падеж,3 склонение (или я чего-то не понял?)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Пиявка. Маленький доклад
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ!Найдите координаты точки пересечения графиков 1)y=0,5x+1 и y=-x+4 2)y=2-x и y=x-2 3)y=1/3x-1 и y=x-1
Ответить
Английский язык
Look at the picture Make wrong statements Your partner corrects you Пожалуйста помогите составить предложения
Ответить
История
Какие исторически события нашли отражение в литературе 14-15в?
Ответить
Русский язык
Как проверить букву Я в слове масляными
Ответить