К склонениям к падежам ночь,лень
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К склонениям к падежам ночь,лень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночь-именительный падеж,3 склонение,лень-именительный падеж,3 склонение (или я чего-то не понял?)
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