Пиявка. Маленький доклад
Биология
Пиявка. Маленький доклад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Описано как минимум 30 групп червеобразных существ туда и входят и правки их тело разделено на множество одинаковых члеников - сегментов. Правки лечебные для человека они высаживают не чистую кровь. При этом без болезнено. Они выделяют слюну которая утихает боль человека. Ну все помог чем смог
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