Пиявка. Маленький доклад

Гость: Гость:

Описано как минимум 30 групп червеобразных существ туда и входят и правки их тело разделено на множество одинаковых члеников - сегментов. Правки лечебные для человека они высаживают не чистую кровь. При этом без болезнено. Они выделяют слюну которая утихает боль человека. Ну все помог чем смог