К вольтметру с внутренним сопротивлением 10^3 Ом подключили добавочное сопротивле??ие 9*10^3 Ом. Верхний предел шкалы прибора увеличился в... раз
Физика
К вольтметру с внутренним сопротивлением 10^3 Ом подключили добавочное сопротивле??ие 9*10^3 Ом. Верхний предел шкалы прибора увеличился в... раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=R(доб)/R(вн)+1=9*10^3/10^3+1=10 раз "На пальцах" I(max)*R(вн)=U(v) ;U(доб)= I(max)*R(доб)=9*U(v) ; U=U(v)+9*U(v)=10*U(v) Верхний предел шкалы прибора увеличился в 10 раз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра