К вольтметру с внутренним сопротивлением 10^3 Ом подключили добавочное сопротивле??ие 9*10^3 Ом. Верхний предел шкалы прибора увеличился в... раз

Физика

К вольтметру с внутренним сопротивлением 10^3 Ом подключили добавочное сопротивле??ие 9*10^3 Ом. Верхний предел шкалы прибора увеличился в... раз

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