Как Армения борется с продажей оружия массового уничтожения террористам?
Обществознание
Как Армения борется с продажей оружия массового уничтожения террористам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Издание отмечает что новым шагом террористов может стать теракт, в котором будет использовано биологическое и химическое оружие – САмодельные бомбы, содержащие опасные вещества.
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