Как автор относится к Герасиму в произведение "Муму"
Литература
Как автор относится к Герасиму в произведение "Муму"
Ответ(ы):
Гость:
Автор относится к нему плохо
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