Как автор относится к каштанке
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Как автор относится к каштанке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Чехова Каштанка НЕ РАЗГОВАРИВАЕТ! И ей очень нравятся занятия с дрессировщиком, ни о каком рабстве и речи нет. А вот Федюшка. сын столяра, забавлялся с ней, привязывая на верёвочку мясо. И когда собака проглатывала кусок, вытаскивал его из её желудка. Идея рассказа - торжество привязанности, любви и верности, которые оказываются выше сытости, удобств, блеска славы.
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