Опишите образ Людмилы из поэмы "Руслан и Людмила"

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Давая характеристику Людмиле из поэмы «Руслан и Людмила», следует отметить, что она всегда была весела, резва, нежна, пока не оказалась во власти страшного чародея. Тогда ее сильная душа надломилась, столкнувшись с непосильным испытанием. Людмила хотела утопиться или уморить себя голодом. Но не смогла, она не была малодушной. Мысли об отце и муже вразумили ее. Она подумала о том, какую нестерпимую боль нанесет тем, кого больше всего на свете любит.Девушка также проявила и твердость характера. Она смогла постоять за себя, когда впервые увидела Черномора. Красавица так отчаянно завизжала, что ужасный волшебник от испуга упал и запутался в собственной бороде.Нельзя остаться равнодушным к испытаниям, выпавшим на долю главных героев. Искреннего восхищения достойна Людмила, которая терпеливо сносила все несчастья. Ее разлучили со всеми, к кому она была привязана. Но невеста Руслана проявила характер, была верна своей супружеской любви, ее сердце осталось непорочным.Людмила предстает как идеальная женщина, ради которой каждый из претендентов на ее любовь стремится свершить подвиги. Владимир обещает дочь в супруги тому, кто ее найдет и вернет к отцу. Но все же любовное соперничество здесь бесполезно, ведь княжна уже давно выбрала того, кто ей по сердцу.Храбрый Руслан, подвергая себя смертельной опасности, преодолевает большое количество препятствий. Он с доблестью находит свою супругу. Людмила была освобождена от ненавистного ею похитителя и возвращена к любимому отцу. Все страдания и беды остались в прошлом.В поэме Людмила является одновременно и реальной, во плоти и крови, и сказочной героиней. В конце концов, добро побеждает зло, как это принято в сказках. В этом и заключается нравственная ценность поэмы. Добродетельность торжествует, а злодейство наказано. И по-другому быть не может ни в жизни, ни в сказке.