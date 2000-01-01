СКАЖИТЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ. Два велосипедиста выехали из двух пунктов навстречу дру?? другу когда первый проехал 1 километров 180 метров второй проехал 820 метров какое расстояние сблизились велосипедисты
Математика
СКАЖИТЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ. Два велосипедиста выехали из двух пунктов навстречу дру?? другу когда первый проехал 1 километров 180 метров второй проехал 820 метров какое расстояние сблизились велосипедисты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Велосипедист-1км180м 2Велесипедист-820м Сколько всего? 1180м+820м=2000м ответ:на 2 км.
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