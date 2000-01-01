СКАЖИТЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ. Два велосипедиста выехали из двух пунктов навстречу дру?? другу когда первый проехал 1 километров 180 метров второй проехал 820 метров какое расстояние сблизились велосипедисты

Математика

СКАЖИТЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ. Два велосипедиста выехали из двух пунктов навстречу дру?? другу когда первый проехал 1 километров 180 метров второй проехал 820 метров какое расстояние сблизились велосипедисты

Автор: Гость