Вычисли корни следующих уравнений. Вычисления выполни столбиком. 1) 23841+Х=514376 2)Х+514318=921413 3) 825736-Х=43857 4) Х-41269=185642 Помогите пожалуйста прошу вас!
Математика
Вычисли корни следующих уравнений. Вычисления выполни столбиком. 1) 23841+Х=514376 2)Х+514318=921413 3) 825736-Х=43857 4) Х-41269=185642 Помогите пожалуйста прошу вас!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х=514376-23841. х=490535. 2)х=921413-514318. х=407095. 3)х=43857-825736. х=781879. 4)х=185642+41269. х=226911
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